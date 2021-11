Inaugurato il parcheggio di via Sabbadini a Udine.

Chi era abituato a parcheggiare la propria auto nell’area dell’ex Frigo di via Sabbadini a Udine, potrà riprendere a farlo. Certo, non gratuitamente com’era un tempo, ma a pagamento.

Il nuovo parcheggio è stato inaugurato ieri, infatti, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini e del presidente di Sistema Sosta e Mobilità (che gestirà l’area) Emilio Occhialini.

I lavori di recupero.

I lavori sono consistiti nella demolizione dei tre edifici esistenti lungo la roggia (ex magazzino prodotti agricoli, ex filandino ed una struttura già collassata); nel rifacimento della rete di scarico delle acque meteoriche; nella predisposizione della linea interrata per l’illuminazione pubblica (poi completata con Hera Luce); nell’ampliamento delle aree a verde fino a 1308 metri quadri complessivi; nella realizzazione di 106 stalli oltre a 3 riservati a diversamente abili per una superficie complessiva (comprese aree di manovra) di oltre 3 mila metri quadri; nell’installazione di una protezione in legno e acciaio verso la roggia e di una rete metallica a delimitazione degli edifici dell’ex frigorifero e dell’ex granaio; nell’installazione di un impianto di illuminazione, realizzato da Hera Luce, costituito da 9 sostegni per un totale di 14 punti luce.

L’importo dei lavori ammonta a 510 mila euro mentre quello relativo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, realizzato da Hera Luce ammonta a poco più di 20 mila.

