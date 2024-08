Il Comune di Udine sta consegnando l’avviso di pagamento dell’Acconto Tari 2024

In questi giorni, il Comune di Udine sta consegnando l’avviso di pagamento dell’Acconto Tari 2024. I primi recapiti sono stati effettuati con due diverse modalità: tramite posta ordinaria per la generalità dei contribuenti, e tramite PEC per chi, persona fisica o persona giuridica, è provvisto di una casella di posta elettronica certificata presente nei pubblici registri.

Da quest’anno, infatti, a seguito dell’attivazione della piattaforma INAD (Indice nazionale dei domicili digitali), anche i contribuenti titolari di un’utenza domestica, se provvisti di casella di posta elettronica certificata, riceveranno direttamente a mezzo PEC l’avviso di pagamento.

Il Comune punta sulle nuove tecnologie

“Questa modalità di recapito digitale, che testimonia la volontà dell’Amministrazione di rendere sempre più concreata l’adozione delle nuove tecnologie laddove l’utente ne faccia già uso, lo scorso anno aveva interessato solo le utenze non domestiche. Da quest’anno, con l’attivazione della piattaforma nazionale INAD, è stato possibile rendere operativa questa modalità anche a favore delle utenze domestiche, i cui titolari abbiano indicato il proprio indirizzo PEC come domicilio digitale nell’Indice nazionale dei domicili digitali” commenta l’Assessore ai tributi e all’innovazione digitale Gea Arcella.

Sono 55.837 gli avvisi emessi, di cui 9.979 saranno inviati tramite PEC (dei quali 5.885 sono riferiti a utenze domestiche e miste e 4.094 riferiti a utenze non domestiche).

Il 18% degli avvisi arriverà con recapito digitale

L’invio tramite PEC riguarderà quindi il 18% del totale ed è programmato per metà agosto; sarà inoltre accompagnato dalla notifica di un avviso tramite l’AppIO che consentirà di avvisare gli utenti titolari di PEC del recapito telematico dell’avviso.

L’integrazione tra le funzionalità offerte dall’AppIO, quelle della PEC e il sistema PagoPA costituisce un esempio di utilizzo coordinato tra i diversi strumenti e piattaforme digitali a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei cittadini che il Comune di Udine intende promuovere per semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e dell’amministrazione stessa.

Il Comune ricorda, infatti, come sia fondamentale che i cittadini che posseggono un indirizzo PEC consultino la loro casella PEC al fine di verificare la ricezione “digitale” dell’avviso, che va a sostituire il bollettino cartaceo. In questi casi infatti non verrà recapitato nessun avviso cartaceo.

Le modalità di pagamento

Quanto alle modalità di pagamento, il sistema PAGOPA – il cui utilizzo è obbligatorio per la pubblica amministrazione – ha registrato lo scorso anno un positivo riscontro, considerato che l’80% dei contribuenti ha utilizzato tale metodo di pagamento. Anche da quest’anno per l’acconto TARI 2024 gli avvisi di pagamento saranno provvisti del modello PagoPA. Sarà comunque possibile utilizzare il modello F24, scaricandolo dal sito del Comune di Udine, recandosi agli Sportelli Net spa o richiedendolo tramite e-mail, da inviare all’indirizzo: info.tariffa@netaziendapulita.it.

Accedendo allo sportello online con Spid, Tessera Sanitaria (TS-CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), è sempre possibile anche verificare la propria posizione TARI, lo stato dei pagamenti effettuati e, qualora lo si desideri, scaricare la documentazione per il pagamento tramite F24 o procedere direttamente al pagamento alla piattaforma PagoPa tramite il link : https://udine.comune-online.it/

Per qualsiasi necessità inoltre è attivo un numero verde dedicato alla TARI: 800 520 406, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:00, e un indirizzo email: info.tariffa@netaziendapulita.it.