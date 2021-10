Lo schianto contro un guardrail a Udine sud.

Paura per una donna nella tarda mattinata di oggi a poca distanza dal casello autostradale di Udine Sud.

Un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato sulla SR676, dove la conducente di una utilitaria diretta verso il casello autostradale ha perso il controllo del veicolo condotto, andando ad impattare sul guardrail di protezione a bordo strada.

Per fortuna, nessuna conseguenza fisica per la conducente. Sul posto, per rilievi e viabilità, la polizia locale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli.

