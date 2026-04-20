Entra nel vivo il piano asfaltature del comune di Udine: ecco quali sono le modalità di intervento e tutte le vie interessate.

Con l’arrivo della primavera entra nel vivo il piano asfaltature 2026 del comune di Udine. Dopo la conclusione dei primi significativi interventi in via del Cotonificio, da questa settimana i lavori proseguiranno nella zona del Parco Moretti, interessando un’ampia area compresa tra il parco e viale Venezia.

Si tratta di un nuovo tassello del programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, che in questa fase coinvolgerà circa una decina di strade del quartiere, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro urbano e qualità della viabilità quotidiana.

Intervento al Parco Moretti.

Il prossimo intervento nell’area del Parco Moretti, che durerà circa due settimane, rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria messo in campo dall’amministrazione comunale per il 2026, che entro l’autunno di quest’anno porterà alla riqualificazione di 51 strade cittadine, grazie a un investimento complessivo di 3 milioni di euro destinato alla sicurezza e alla manutenzione della rete viaria urbana per ben 17 chilometri di intervento.

Le vie interessate.

A partire da mercoledì 22 aprile, salvo eventuali rallentamenti dovuti alle condizioni meteo, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nell’area di via Mentana, viale Firenze e nelle strade limitrofe. L’intervento sarà capillare e riguarderà, di fatto, un intero quartiere. Oltre a due assi rilevanti per la mobilità del quartiere, come viale Firenze e via Mentana, i lavori interesseranno anche via Quarto, via Nino Bixio, via Villa Glori, via Quattroventi, via Caprera, via Licinio e via Martini.

Modalità di intervento.

Per limitare al massimo i disagi ai residenti e l’impatto sulla circolazione, il cantiere sarà organizzato per fasi successive, così da intervenire in modo progressivo sulle diverse strade dell’area.

“Non chiuderemo la sosta in tutta l’area contemporaneamente”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Ivano Marchiol, entrando nel merito del programma. “Inizieremo dalle vie laterali, avanzando progressivamente verso il cuore del quartiere: via Mentana, che attraversa tutto il quartiere, sarà l’ultima, da programma ad essere asfaltata. Questo metodo ci permette di gestire meglio gli spazi e garantire una maggiore flessibilità. Dopo aver completato l’importante intervento su via del Cotonificio, entriamo ora nel vivo della manutenzione nei quartieri. L’obiettivo è restituire ai cittadini strade più sicure e decorose, intervenendo in modo pianificato e non più emergenziale, con un piano mai così ampio e diffuso. Chiediamo ai residenti e agli automobilisti un po’ di pazienza per i piccoli disagi che questi lavori potrebbero causare, consapevoli che il risultato sarà una viabilità nettamente migliorata per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti”.

Le strade interessate non saranno chiuse al traffico, salvo brevi e temporanee deviazioni che verranno segnalate direttamente sul posto con apposita cartellonistica. Per agevolare la circolazione e favorire l’utilizzo di percorsi alternativi nei giorni di cantiere, l’amministrazione predisporrà inoltre cartelli di preavviso lungo le vie coinvolte.

Trasporto pubblico locale.

Non sono previste deviazioni per il trasporto pubblico locale. Potranno tuttavia verificarsi sospensioni temporanee di alcune fermate, necessarie per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere. In questi casi resteranno comunque attive le fermate più vicine e saranno affissi specifici avvisi informativi in loco.