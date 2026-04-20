Majano, chiude per ammodernamenti l’ufficio postale

Dal 23 aprile chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di Majano.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Majano, da giovedì 23 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

L’ufficio di Majano, precisa sempre Poste Italiane, sarà completamente rinnovato, cambierà il suo tradizionale aspetto: l’intera sala che accoglie i clienti verrà rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori e una corsia per non vedenti. Sarà inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Avilla di Buja, sito in piazza Avilla, aperto dal lunedì, al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Si ricorda che presso l’ufficio postale di Avilla di Buja è possibile prenotare il proprio turno indicando l’operazione che si desidera svolgere sul sito di Poste Italiane www.poste.it oppure in mobilità tramite le APP di Poste Italiane. L’ufficio postale di Majano riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.