Nuovo asfalto per diverse strade di Udine.

Un piano da 1,7 milioni di euro per rifare l’asfalto su diverse strade di Udine: è l’impegno economico messo in campo dal Comune per migliorare gli standard di sicurezza e funzionalità degli spostamenti all’interno del territorio comunale.

L’obiettivo di Palazzo D’Aronco è sfruttare interamente il periodo estivo, prima che abbia inizio il periodo scolastico, evitando sovrapposizioni, ritardi e prolungamenti del calendario delle opere.

Le vie di Udine interessate dal piano asfalto.

Sono stati da poco completati i lavori in via Baldasseria Bassa, in via Baldasseria Media in collaborazione con Cafc, e in via Isonzo, mentre è prevista per il periodo dal 24 al 28 luglio 2023 la messa in opera del progetto di rifacimento del manto stradale in via San Valentino, dal 31 luglio all’11 agosto 2023 in viale Vittoria e via Chiusaforte, e indicativamente nella prima settimana di settembre 2023 in via Planis, nella terza settimana dello stesso mese in viale Vat (per una singola corsia) e dal 25 settembre al 15 ottobre in via Pascats.

Nello stesso piano sono compresi ulteriori interventi. In questo caso le opere non hanno previsto un rifacimento del sottofondo, ma solamente del manto stradale superficiale, in alcuni casi gravemente danneggiato. Alcuni dei lavori in questione si sono già conclusi, in particolare in via Terenzano, via della Cisterna e via Canova, per cui sono stati spesi complessivamente 150.000 euro.

Gli interventi nel primo tratto di viale Palmanova, ovvero dal cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato fino alla rotatoria all’altezza di via Melegnano, in via Medici, via Cormor Basso, via Carinzia e via Stiria sono in programma entro ottobre 2023 per un valore di 200.000 euro. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini che vi transitano in automobile, coi mezzi pubblici, su motocicli o in bicicletta.

Le strade su cui si è intervenuto presentavano infatti evidenti segni di usura come cedimenti cosiddetti “a ragnatela”, distacchi di placche, e fenditure dovute all’azione combinata del peso del traffico veicolare, degli sbalzi termici stagionali e degli agenti atmosferici come calore, pioggia, vento, neve o ghiaccio.

“Il Comune di Udine – ha spiegato l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol -, sta ristrutturando molte vie della città, la cui usura, in alcuni casi nota da tempo, comportava problemi non solo di viabilità, ma soprattutto di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Lo sta facendo restringendo al massimo i tempi, per garantire ai cittadini un nuovo manto stradale nelle zone interessate prima che, con l’arrivo dell’autunno e con la riapertura delle scuole, ripartano i ritmi frenetici della città e con essi il traffico. Una città funzionale e a misura d’uomo – ha concluso –, si costruisce attraverso nuovi spazi per la mobilità cittadina, con massima attenzione alla sicurezza di tutti”.