Alla scoperta della montagna del Friuli, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Gli eventi per scoprire la montagna del Friuli Venezia Giulia.

Da Piancavallo e Sappada a Tarvisio attraversando la Carnia, l’estate della montagna del Friuli Venezia Giulia è pronta a offrire proposte adatte a tutti.

A Piancavallo il 25 luglio dalle 10 alle 12.30 è in programma l’escursione “Le erbe di Piancavallo”, grazie a cui sarà possibile conoscere e apprezzare le diverse tipologie di piante (appuntamento al Roncjade – per informazioni: infopoint Piancavallo – 0434 655191 info.piancavallo@promoturismo.fvg.it).

A Sappada gli amanti delle bici potranno divertirsi e conoscere il borgo in mountain bike ed e-bike con il campione olimpico Pietro Piller Cottrer, alla scoperta del Digola e della Val Sesis fino al Rifugio Calvi. Si parte alle 10 dall’infopoint di Sappada e la prenotazione è obbligatoria (per informazioni 0435 469131 – info.sappada@promoturismo.fvg.it).

Domenica 23 luglio e il 26 agosto, sempre a Sappada, la Fienagione sarà la riscoperta di come gli avi imballavano il fieno a Cima Sappada, mentre sono in programma laboratori per bambini a cura di Ortoteatro (alle 15, parco degli Gnomi, il 26 luglio) per un pomeriggio di racconti, letture, e giochi per famiglie e bambini di tutte le età. Al museo “è arrivato il cantastorie con Ortoteatro” (martedì 25 luglio – museo Etnografico “Giuseppe Fontana”, Borgata Cima Sappada – ore 17) narrerà a grandi e piccini le storie popolari, veri e propri tesori letterari tra fate, orchi, magie, incantesimi, principesse rapite e animali fantastici (per informazioni 0435 469131 – info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Sauris venerdì 21 luglio, alle 10, la visita al borgo di Sauris di Sopra sarà l’occasione per scoprire la storia di questa perla alpina, tra i più affascinanti e meglio conservati Borghi autentici d’Italia, mentre domenica alle 10.30 il “Foresting kids” avvicinerà i più piccoli al mondo vegetale di Sauris: una passeggiata tra il prato e il bosco per riconoscere gli alberi, osservarli nelle loro caratteristiche più curiose, scoprire gli habitat più amati dagli animali e scovare le loro tracce (maggiori informazioni all’infopoint di Sauris: 0433 86076, info@sauris.org).

A Forni di Sopra approccio all’arrampicata e vie ferrate (sabato 22 luglio, ore 10) per scoprire il piacere, con l’accompagnamento di guida alpina, di scalare sui monti della Val Tagliamento sulla Adventure Climb Varmost (prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente, possibilità di noleggio attrezzatura). “Lassù sulle montagne – Amalgamiamoci”, ogni venerdì e lunedì alle 9.30, è l’esperienza dedicata alle famiglie con una giornata alla scoperta della Casera e dei suoi animali. Dopo la passeggiata a Casera Lavazeit, con vista sulle Tre Cime di Lavaredo, i bambini potranno interagire con gli animali della fattoria (infopoint Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

A Prato Carnico “Rotte musicali in Carnia, fratelli Leita” è l’appuntamento di sabato 22 luglio, alle 10.30, in val Pesarina per scoprire, nel laboratorio dei fratelli Leita, come nascevano clavicembali e chitarre scegliendo le parti migliori dell’abete rosso, del faggio, del noce e del pero (punto di ritrovo al Laboratorio fratelli Leita, loc. Chiampeas, 7, Prato Carnico). Per informazioni: infopoint Arta Terme (0433 929290, info.artaterme@promoturismo.fvg.it).

A Paluzza “I fortini del Vallo del Littorio e Parco Torre Moscarda” sono opere di fortificazione a galleria e parte integrante del complesso difensivo realizzato in Carnia durante la Seconda guerra mondiale, che partivano da passo monte Croce Carnico per svilupparsi poi a valle. In questa passeggiata si potrà scoprire la storia che caratterizza il parco della Torre Moscarda a Paluzza, dal medioevo alla Grande guerra, con visita al Vallo del Littorio immergendosi poi nel sottobosco, in cui ammirare alcune opere di #landart (Paluzza, 22 luglio ore 16, ritrovo Casa Ortis – Naunina di Paluzza – per maggiori dettagli: Visit Zoncolan – 0433 778921; info@visitzoncolan.com).

A Ovaro si potrà scoprire l’ex miniera di carbone di Cludinico, un magico mondo con 150 chilometri di percorsi sotterranei, il 22, 23 e 26 luglio alle 14.30, con punto d’incontro al museo di Cludinico (Visit Zoncolan – 0433 778921 – info@visitzoncolan.com).

Il 22 luglio “Il nettare degli dei fra le vette più alte del Friuli Venezia Giulia” è una delle iniziative del programma “in Rifugio c’è più gusto” tra natura incontaminata di boschi, prati e la sontuosità del monte Cogliàns. Al rifugio Chiampizzulon i gestori, Federico e Debora, assieme a Jessica di Lycia Apicoltura prepareranno un piatto ad hoc con un ingrediente speciale, il miele. Durante la giornata, dalle 11 alle 15, sarà possibile partecipare al laboratorio e scoprire il mondo delle api attraverso una mini-lezione didattica e con materiale dedicato (arnia, strumenti del mestiere, maschere da indossare sia per adulti sia per bambini) e un laboratorio per creare candele di cera, con la consegna di semi di fiori nettariferi in bustine da personalizzare per aiutare le api (in caso di maltempo l’evento verrà annullato).

A Tarvisio, oltre ai concerti del No Borders Music Festival che animeranno i laghi di Fusine anche in questo fine settimana, sabato, domenica e martedì l’appuntamento per gli amanti della natura è con il forest bathing a Malga Glazzat (Pontebba, ore 9), per un’esperienza di immersione sensoriale guidata nell’atmosfera della foresta. Tanto divertimento anche per i bambini a Malborghetto con la fattoria didattica “Le Piccole Canaglie” (venerdì 21 ore 16 e sabato 22 e domenica 23 ore 9), un momento per conoscere tutti gli animali della fattoria e il lavoro dell’agricoltore nelle varie stagioni (entrambe le attività sono gratis con FVG Card Tarvisiano, per ulteriori informazioni contattare l’infopoint di Tarvisio (0482 2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it).

Tra le novità, da giovedì a Ravascletto è aperto il Madessa Adventure Park, con otto percorsi e più di 60 pedane: ottimo per bambini e ragazzi il parco avventura, realizzato da PromoTurismoFVG, si sviluppa nei pressi della funivia dello Zoncolan e i primi percorsi, “Tenchia” e “Zoncolan”, sono perfetti per gli scalatori più piccoli (l’altezza dei bambini dev’essere compresa tra gli 80 e i 120 centimetri). Seguono gli altri quattro tracciati (fino ai 140 centimetri) e ulteriori quattro, fino agli 11 metri da terra del percorso “Tamai”, alto tracciato composto solo da zipline.