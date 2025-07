Approvato il nuovo piano triennale per manutenzione della segnaletica stradale a Udine.

Il Comune di Udine ha approvato il nuovo piano triennale 2026-2028 per la manutenzione della segnaletica stradale sull’intero territorio comunale, con un investimento complessivo di un milione e 150 mila euro. L’intervento riguarda tutta la segnaletica stradale, da quella orizzontale a quella verticale, comprendendo anche quella complementare e i cartelli di toponomastica, con l’obiettivo di garantire una viabilità più sicura, efficiente e conforme al contesto urbano.

L’attività manutentiva interesserà tutta la rete stradale comunale, con grande attenzione ai quartieri. Tra le priorità individuate, in particolare l’amministrazione ha richiesto il ripasso annuale della segnaletica in prossimità delle sedi scolastiche, sui principali assi di collegamento del ring urbano e sui principali viali cittadini, dove ogni giorno transitano migliaia di veicoli. Accanto alle opere programmate, inoltre, saranno previsti interventi puntuali su intersezioni, stalli di sosta e zone carico-scarico nei presi delle attività economiche. Agli interventi programmati dall’amministrazione comunale si aggiungono, infine, le opere di manutenzione e aggiornamento della segnaletica stradale nel centro storico, affidate a Sistema Sosta e mobilità, nell’ambito della gestione della sosta in città.

I lavori.

I lavori partiranno già nel gennaio 2026, a seguito dell’affidamento dell’appalto previsto entro la fine del 2025. Le imprese incaricate dovranno rispettare tempi precisi. L’attenzione alle esigenze della mobilità debole, come pedoni e ciclisti, rappresenta un ulteriore elemento qualificante dell’intervento.

Come ulteriore elemento qualificante, questo macro-piano di manutenzioni programmate si integrerà con l’installazione, progetto avallato e sostenuto economicamente dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, di specifica segnaletica verticale moderna, dotata di una conformazione a maggior contrasto e più visibile soprattutto nelle ore notturne. Saranno sostituiti, grazie a questi specifici interventi in partenza nel 2026, i segnali verticali di precedenza, di stop, di segnalazione dei passaggi pedonali e ciclabili nelle principali arterie cittadine, come viale Palmanova, via Cividale, via Pozzuolo, viale Volontari, viale Leonardo da Vinci, via del Cotonificio, via Martignacco, viale Europa Unita, insieme ad altri viali e vie ad alto scorrimento teatro di incidenti o criticità in passato.

“La sicurezza stradale passa anche attraverso una segnaletica ben visibile e aggiornata,” ha dichiarato l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol. “Con questo piano garantiamo manutenzioni regolari, mirate e tempestive, soprattutto nei punti più sensibili come le scuole e gli snodi principali dei quartieri, rafforzando il nostro impegno per una mobilità urbana più sicura e accessibile, e confermando l’azione di cura e manutenzione programmata degli spazi pubblici utilizzati da tutti i cittadini”.