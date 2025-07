Continua la crescita del passo barca a Lignano.

Sono 50.550 i passeggeri che sino ad oggi hanno usufruito del servizio X-River, il passo barca ciclopedonale che collega Friuli Venezia Giulia e Veneto attraversando le acque del fiume Tagliamento tra Lignano e Bibione. I dati evidenziano un trend di crescita se si considera che rispetto allo stesso periodo della passata stagione, sono oltre 2.000 i turisti in più che hanno usufruito di questo servizio testimoniando l’appeal crescente di questa modalità di trasporto sostenibile.

Nato dall’unione di pubblico e privato nel 2018 con ben 50.000 passeggeri alla sua prima stagione, X-River ha visto in questi anni una crescita costante, sfiorando quota 100.000 già nel 2022 (con 97.300 persone trasportate), raggiunta e superata sia nel 2023 (120.000) sia lo scorso anno (112.000).

Mezzo milione di persone in 8 anni.

“In questi 8 anni, oltre mezzo milione di persone hanno usufruito di questo servizio per spostarsi da una sponda all’altra del fiume Tagliamento: numeri di particolare impatto per il territorio sia a livello ambientale, se si pensa alle notevoli quantità di CO₂ risparmiate, sia economico, grazie alle spese effettuate dai fruitori dell’X-River nelle attività commerciali locali – commenta Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta, realtà che ha contribuito e contribuisce con convinzione alla nascita, al consolidamento e al funzionamento dell’iniziativa. Senza dimenticare come l’X-River venga utilizzato anche nei mesi spalla della stagione balneare favorendo il cicloturismo, inserendosi nel suggestivo tracciato dell’Adriabike, la ciclovia dell’Alto Adriatico”.

A sottolineare ulteriormente l’attenzione al territorio e all’esperienza dei visitatori, la Società Lignano Pineta ha dato vita quest’anno al Sun River, arredando con gazebo, ombrelloni e lettini, l’area che porta al pontile di imbarco dell’X – River, pensata per offrire a residenti e turisti uno spazio in cui vivere appieno la natura, il fresco e la quiete del fiume.