I biscotti di Save the Children in piazza a Udine.

Sabato 20 e domenica 21 settembre Udine parteciperà alla prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, l’iniziativa nazionale di Save the Children che porta in 100 piazze italiane biscotti solidali per sostenere i diritti di bambine e bambini. L’obiettivo è sensibilizzare sulle disuguaglianze che ancora oggi limitano le opportunità dei più piccoli, in Italia e nel mondo.

A Udine, in Piazza Matteotti, sarà possibile incontrare i volontari, ricevere i BisBuoni e contribuire ai progetti dell’organizzazione. Con una donazione di almeno 15 euro si potrà ricevere una confezione di BisBuoni, i biscotti realizzati in edizione limitata da Royal Dansk (gruppo Ferrero) per Save the Children, e una shopper in omaggio. I biscotti – disponibili nei gusti lampone e cioccolato bianco, cioccolato e arancia, limone e zenzero – sono confezionati in eleganti latte da 250 grammi.

BisBuoni: un gesto concreto per i bambini

I BisBuoni sono buoni due volte: per chi li gusta e per i bambini che potranno ricevere sostegno per salute, istruzione e protezione. L’iniziativa nasce dal principio che “il luogo in cui si nasce non dovrebbe determinare che tipo di vita avrai”, ma la realtà è diversa: milioni di bambini nel mondo crescono con opportunità limitate.

Per esempio, in Sud Sudan la speranza di vita è di 57,6 anni contro gli 83,7 anni registrati in Italia; 99 bambini su 1.000 muoiono prima dei 5 anni, mentre nel nostro Paese sono solo 3 su 1.000. L’accesso all’istruzione mostra divari simili: un bambino sudsudanese frequenta in media 5,6 anni di scuola, contro i 16,7 di un coetaneo italiano. Anche le crisi climatiche colpiscono i più piccoli in maniera diseguale: mentre in Italia oltre 900mila bambini hanno subito interruzioni scolastiche nel 2024 per eventi estremi, nei Paesi più vulnerabili il numero supera i 2,2 milioni.

Un biscotto per cambiare il futuro

Durante il weekend, i cittadini friulani potranno recarsi nelle piazze, incontrare i volontari e conoscere da vicino i progetti di Save the Children. Ogni biscotto acquistato contribuisce direttamente a garantire salute, educazione e protezione ai bambini più vulnerabili. Per sapere dove trovare i BisBuoni è possibile consultare il sito ufficiale: bisbuonisavethechildren.it.