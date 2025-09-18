“Il sentiero fantasma” mette nei guai quattro escursionisti: recuperati dal Soccorso Alpino

Soccorsi 4 escursionisti persi a Sella Dagne.

Un’uscita in montagna che stava per trasformarsi in un incubo si è conclusa con un sospiro di sollievo, grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei soccorritori: quattro escursionisti austriaci, due uomini e due donne di circa cinquant’anni, si sono persi nel pomeriggio di oggi mentre percorrevano il sentiero con segnavia 417, che collega le località di Stavoli di Moggio e Illegio.

L’allarme è scattato intorno alle 17:15, quando la Sores ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e la Guardia di Finanza. Le quattro persone avevano smarrito la traccia, trovandosi in difficoltà in una zona impervia. Le squadre di soccorso, però, non hanno impiegato molto a capire dove potessero trovarsi. Hanno intuito che i quattro si fossero confusi nei pressi di Sella Dagne, un punto noto ai soccorritori per essere “critico”, dove è già capitato in passato che altri escursionisti si perdessero.

Partendo con un furgone e risalendo una pista forestale, i soccorritori hanno raggiunto rapidamente l’area. Da lì, a forza di chiamate a voce, sono riusciti a individuare i quattro escursionisti, che erano partiti da Moggio. L’intervento è durato poco più di venti minuti, terminando intorno alle 17:40, quando i quattro sono stati messi al sicuro e riaccompagnati a Moggio.