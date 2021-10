Il presidio in piazza Libertà a Udine contro la dittatura sanitaria.

“Vaccinati e non vaccinati insieme per la libertà”. E ancora, “è il tempo del coraggio, il tempo del risveglio“. Sono due degli slogan che campeggiano in piazza Libertà a Udine, dove il gruppo spontaneo apartitico “Costituzione in azione“, movimento spontaneo apartitico, ha aperto un presidio.

Lo stand a due passi dal municipio si propone, come dicono gli organizzatori, come un “riferimento per la cittadinanza che si vuole opporre alla dittatura sanitaria“.

Costituzione in azione promuove per tutti i sabati, con inizio dalle 17 proprio in piazza Libertà a Udine, proteste contro l’obbligo di Green pass e tutti gli aspetti correlati.

