Primavera in bicicletta: Udine si colora con la sfilata dei giovani ciclisti

Udine si prepara a dare il benvenuto alla bella stagione con un’esplosione di colori e sportività. Sabato 28 marzo, le vie del centro saranno animate da “Primavera in bici”, una giornata di promozione dell’attività giovanile organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica, con il coordinamento dell’ASD Ciclo Assi Friuli e il patrocinio del Comune di Udine.

Il percorso: dai Rizzi al cuore della città

L’appuntamento per i giovani atleti è fissato per le ore 15:00 presso la Palestra CUS all’Università-Rizzi. Da lì, la carovana si immetterà sulla pista ciclabile di via Pasolini per entrare nel vivo del tessuto urbano lungo il tracciato della ciclovia FVG1. La “sfilata” toccherà via Passons, via Al Moro, via Mantica, via Cosattini, via Zanon, via del Gelso e via Battisti, per concludersi nella scenografica cornice di piazza XX Settembre.

Sicurezza e partecipazione regionale

Saranno circa venti le associazioni ciclistiche provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia che pedaleranno lungo le ciclabili cittadine nel pieno rispetto del Codice della Strada. A garantire la sicurezza e la regolarità della manifestazione ci saranno la Polizia Locale di Udine, gli alpini del Gruppo di Cussignacco e il CCSR di Laipacco, che scorteranno i ragazzi portando tra le strade l’allegria tipica del ciclismo giovanile.

Festa e gadget in piazza XX Settembre

Dalle 16:00, l’evento si sposterà stabilmente in piazza XX Settembre per il momento istituzionale e di festa. Dopo la presentazione ufficiale delle varie squadre e i saluti delle autorità cittadine, la giornata proseguirà con la distribuzione di gadget e una merenda dedicata ai ragazzi. Non mancherà un brindisi beneaugurale per celebrare l’inizio della stagione ciclistica e l’arrivo della primavera in città.

Ciclismo e mobilità sostenibile

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino il ciclismo giovanile, promuovendo una cultura sportiva che parta dai più piccoli. Allo stesso tempo, la manifestazione rappresenta una vetrina per la mobilità sostenibile e il cicloturismo, settori in cui Udine si conferma un crocevia fondamentale all’interno dei tragitti ciclabili regionali. Una formula semplice e nuova per ribadire l’importanza delle due ruote nel cuore e nella cultura del territorio friulano.