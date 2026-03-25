Scossa di terremoto in Friuli, epicentro vicino a Valvasone Arzene

Scossa di magnitudo 2.6 in Friuli.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, in Friuli Venezia Giulia. Il sisma, di magnitudo ML 2.6, è avvenuto alle ore 12 e 31 con epicentro a circa un chilometro a nord-ovest di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, il movimento tellurico si è verificato a una profondità di 21 chilometri, Si tratta di una scossa di lieve entità, che potrebbe essere stata avvertita solo in prossimità dell’epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.