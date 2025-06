Udine si illumina con la Notte Bianca: due giorni di musica, arte e festa nel cuore della città

Il programma della Notte Bianca a Udine.

Udine torna a vestirsi di festa con la Notte Bianca 2025, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio. Due giornate dense di eventi diffusi trasformeranno il centro storico in un grande teatro a cielo aperto, tra musica, danza, cultura e convivialità.

Presentata questa mattina dal vicesindaco Alessandro Venanzi insieme ai rappresentanti delle categorie economiche — Rodolfo Totolo (Confcommercio), Eva Seminara (Confartigianato) e Roberto Simonetti (Confesercenti) — la rassegna si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate friulana, legando creatività, partecipazione e rilancio del tessuto urbano.

Il programma della Notte Bianca.

Il via ufficiale sarà venerdì 4 luglio con il ritorno di “Di Punto in Bianco a Udine”, l’elegante flash mob urbano che porterà ancora una volta in una location segreta del centro una cena collettiva all’insegna del bianco e della condivisione. Un evento gratuito, su accredito, che unisce estetica, cura del dettaglio e spirito comunitario.

Sabato 5 luglio si aprirà invece con il tradizionale “Concerto del risveglio”, ospitato come sempre sul colle del Castello: protagonista sarà il pianista Remo Anzovino, che festeggerà il decimo anniversario dell’evento con un nuovo set all’alba. A seguire, una colazione in libreria presso la Libreria Friuli, organizzata da Coop Alleanza 3.0.

Nel pomeriggio spazio alla partecipazione attiva con laboratori di espressione corporea in piazza XX Settembre, pensati per coinvolgere tutte le età. Dalle 19 in poi, performance diffuse e itineranti animeranno le vie del centro, culminando in una jam artistica collettiva in piazza San Giacomo, a cura dell’associazione RicercArti e con la direzione artistica di Martina Tavano. Musica e danza si fonderanno in un rito urbano di creatività e incontro.

Tra le proposte più attese anche “Un giardino in blu”, ideato da Kaleidoscienza nella Corte Morpurgo (dalle 15 alle 19), con laboratori e installazioni di divulgazione scientifica rivolte a tutta la famiglia. La danza, invece, sarà protagonista sotto la Loggia del Lionello con una performance a cura della scuola Art Balletto, che unirà tecnica e bellezza nella suggestiva cornice del centro cittadino.

A concludere il weekend, grande festa musicale sul piazzale del Castello con Millennium ’90-’00, evento dance tra dj set e scenografie spettacolari che farà rivivere le sonorità pop e dance a cavallo dei due millenni.

Ad arricchire ulteriormente il programma, anche il Ghana Festival Udine, in piazza Duomo sabato 5 e domenica 6 luglio: una vera immersione nella cultura ghanese tra musica, abiti tradizionali, arte e sapori, promossa dalla Ghana Nationals Association – Udine Branch.

“Eventi come la Notte Bianca – dichiara Venanzi – rappresentano anche la nostra visione di città: una Udine che vive i suoi spazi, che accoglie e crea occasioni di incontro, di divertimento e di condivisione. Siamo convinti che la socialità sia un valore fondamentale, e manifestazioni di questo tipo generano benefici concreti non solo per il benessere collettivo, ma anche per il tessuto economico e commerciale. Le nostre piazze e vie si riempiono di vita, le attività trovano nuova linfa, e la vivacità urbana si conferma. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una città vivace, aperta, e capace di sorprendere”.