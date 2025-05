I riconoscimenti a 5 agenti della Polizia andati in pensione.

Nei giorni scorsi, il Questore di Udine, Domenico Farinacci, ha salutato con una cerimonia i cinque dipendenti della Polizia di Stato che hanno recentemente raggiunto la pensione. In questa occasione sono stati consegnati i riconoscimenti per le brillanti operazioni svolte negli ultimi anni di servizio. All’evento hanno partecipato, oltre ai funzionari della Questura, anche i Dirigenti delle specialità della Polizia di Stato e il Presidente dell’A.N.P.S., Giovanni Roselli.

Durante la cerimonia, il Questore Farinacci ha ringraziato i neo pensionati per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della loro carriera, formulando loro le più vive congratulazioni. I riconoscimenti sono stati così assegnati: encomio e lode al Commissario Capo Valvano, in servizio presso la Squadra Mobile di Udine; encomio al Vice Ispettore Gino Ciuffreda, in servizio alla Polfer di Udine, e all’Assistente Capo Coordinatore Alessandro Tolazzi, in servizio alla Polizia di Frontiera di Tarvisio; lode all’Ispettore Superiore Fabrizio Pecile, in servizio alla Questura di Udine, e al Sovrintendente Capo Adriano Simionato, in servizio alla sottosezione Polizia Stradale di Palmanova.

L’occasione è stata inoltre utile per consegnare le medaglie di commiato, simbolo di riconoscimento e gratitudine per l’intera carriera svolta a servizio della sicurezza e dell’ordine pubblico.