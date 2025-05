Riapre l’Orto Botanico di Udine: un angolo verde di educazione e cultura ambientale

L’orto botanico di via Bariglaria a Udine.

Sabato 3 maggio 2025, alle ore 16.00, l’Orto Botanico di Udine, situato in via Bariglaria, riapre al pubblico con un evento speciale. Gestito dall’associazione ALPI e dagli Ortisti dell’orto urbano, questo spazio verde rappresenta un’importante risorsa educativa e culturale per la città, non solo per gli appassionati di botanica, ma anche per le scuole e per le famiglie che desiderano avvicinarsi al mondo delle piante e della natura.

Un patrimonio botanico da scoprire

L’orto ospita circa 200 piante autoctone, suddivise in tre collezioni: alimentari, medicinali e velenose. Ogni pianta è corredata da un cartellino che riporta i nomi scientifici in italiano, friulano, tedesco e sloveno. Grazie al sostegno del Comune di Udine e alla collaborazione con numerose associazioni, tra cui il Gruppo Sportivo Alpini, il Circolo Legambiente Laura Conti, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e la Comunità Piergiorgio, è stato possibile riavviare l’attività dell’orto, che ha uno scopo principalmente divulgativo e didattico.

Il programma della riapertura

L’apertura ufficiale dell’orto botanico vedrà la partecipazione dell’assessore Eleonora Meloni, che porterà i saluti per conto dell’Amministrazione comunale, e degli ortisti e soci delle varie associazioni coinvolte. L’agronomo Lorenzo Favia terrà una conferenza intitolata “Le erbe aromatiche dell’orto botanico di via Bariglaria”, dove approfondirà le caratteristiche e le proprietà delle piante aromatiche presenti nel giardino. L’incontro sarà arricchito da letture di poesie a tema a cura della poetessa Stefania Nonino, per rendere l’evento ancora più speciale e suggestivo.

A seguire, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare l’orto botanico e gli orti urbani, scoprendo le diverse varietà di piante e imparando a riconoscere le specie alimentari, medicinali e velenose che crescono nel nostro territorio. La giornata si concluderà con un buffet a base di piatti preparati dai volontari, utilizzando erbe fresche raccolte proprio nell’orto, un modo per unire natura, cultura e gastronomia.

Un progetto educativo per le nuove generazioni

L’Orto Botanico di Udine non è solo un luogo di bellezza, ma anche un importante strumento educativo. Grazie alla sua posizione vicino alla scuola “Mazzini”, è ideale per attività didattiche rivolte alle giovani generazioni. L’orto offre l’opportunità di imparare a conoscere le piante spontanee, quelle alimentari e medicinali e, soprattutto, di sensibilizzare le persone sui pericoli delle piante velenose, che possono essere fatali se non riconosciute e trattate correttamente.