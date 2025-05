Un nuovo impianto per il “Cjarlins Muzane”: inaugurato il campo in erba sintetica

Il nuovo campo del Cjarlins Muzane.

È stato inaugurato il nuovo campo in erba sintetica di Muzzana del Turgnano, destinato alla Società sportiva dilettantistica “Cjarlins Muzane”. Un impianto moderno e funzionale che, come sottolineato dall’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, rappresenta un passo significativo per la comunità locale e per l’intero territorio.

Investimento per il futuro dei giovani

L’assessore Zilli ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera, evidenziando come questo nuovo campo risponda a un bisogno concreto della comunità, investendo sul futuro dei giovani. “È un bellissimo campo, realizzato in tempi record rispetto a quando è stato concesso il contributo regionale. Un grande merito va al presidente Zanutta e alla società,” ha dichiarato Zilli durante la cerimonia di inaugurazione.

Il nuovo impianto sportivo, che ospiterà le attività calcistiche del “Cjarlins Muzane”, non è solo un miglioramento delle infrastrutture, ma un simbolo di coesione sociale. L’assessore ha rimarcato l’importanza di investire nello sport giovanile, considerandolo un pilastro fondamentale per la salute, l’educazione e la crescita della comunità.

Un campo pensato per il futuro dei giovani atleti

La realizzazione di questo campo in erba sintetica è stata possibile grazie a un contributo regionale di 470.873 euro, destinato al “Cjarlins Muzane”. Questo investimento, come ha ricordato Zilli, non è solo un risultato concreto, ma anche un forte messaggio sociale, in quanto l’impianto è pensato per accogliere le nuove generazioni, dai bambini agli adolescenti, che si allenano con passione e impegno.

“La società ‘Cjarlins Muzane’ è una realtà viva, che ha fatto del calcio un elemento centrale della propria identità comunitaria. Qui c’è un vivaio molto attivo, e questo campo è dedicato proprio a loro,” ha dichiarato l’assessore regionale.

Un evento di comunità e di sport

All’inaugurazione erano presenti diverse personalità istituzionali e sportive, tra cui il sindaco di Muzzana del Turgnano, Genziana Buffon, il presidente del “Cjarlins Muzane”, Vincenzo Zanutta, e la campionessa olimpica Mara Navarria. Tra gli altri, sono intervenuti anche il presidente del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, Ermes Canciani, e il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.