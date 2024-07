L’Amministrazione conferma il suo sostegno all’Ucraina e punta a siglare un gemellaggio

Una delegazione di pubblici ufficiali ucraini è stata ricevuta in Sala Ajace, in Municipio a Udine. Oltre al sindaco Alberto Felice De Toni e alla Giunta erano presenti anche i consiglieri con delega all’internazionalizzazione Alessandro Colautti e alle lingue minoritarie Stefania Garlatti Costa.

A conferma del sostegno coeso della città alla causa ucraina anche la presenza dei consiglieri di opposizione Loris Michelini, Francesca Laudicina, Giovanni Barillari e Luca Onorio Vidoni.

Non solo solidarietà: si studia anche un possibile gemellaggio

Al centro dell’incontro, la volontà di allacciare un dialogo concreto per aprire eventuali futuri percorsi, come quello di un possibile gemellaggio, con una delle municipalità che fanno parte della regione della Poltava.

Fra gli argomenti discussi c’è stato anche quello dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea e il ponte di solidarietà nato spontaneamente per ospitare le famiglie e i bambini ucraini allo scoppio della guerra.

La visita in Italia, di cui Udine è una tappa, è stata supportata e seguita dai Radicali italiani e, in particolare, da Nicholas Garufi, che ha seguito il passaggio friulano della delegazione. Di questa facevano parte Valentyna Riznyk, funzionaria parlamentare e rappresentante del partito Sluha Narodu per la Poltava, Oleksii Ustenko, parlamentare, e Viktoria Skyba dell’Associazione Ucraina – Friuli.