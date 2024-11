Riqualificazione di San Domenico, il progetto scelto come esempio innovativo in Italia

Il progetto Pinqua per la riqualificazione di San Domenico.

La città di Udine protagonista alla manifestazione Urbanpromo 2024 di Firenze: nel corso della ventunesima edizione di Urbanpromo, tra i principali eventi italiani dedicati all’urbanistica e alla riqualificazione urbana, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Udine Andrea Zini è stato invitato per presentare il macro progetto di rigenerazione urbana Pinqua, che entro il 2026 porterà alla riqualificazione del quartiere di San Domenico, con 73 nuove abitazioni destinate all’abitare sociale.

Portando la più importante opera di riqualificazione urbana che il Comune di Udine sta mettendo in atto con fondi Pnrr, l’assessore Zini ha avuto modo di mettere in luce davanti al pubblico della manifestazione gli aspetti più importanti del progetto, in linea con i macro-temi affrontati durante l’intero evento: la rigenerazione urbana, l’abitare sociale, la transizione ecologica e la cultura digitale.

Durante il suo intervento, l’assessore ha raccontato infatti gli step progettuali, il dialogo intessuto con la cittadinanza, le caratteristiche sociali e urbanistiche dell’area di intervento, ma anche e soprattutto gli obiettivi che l’amministrazione intende portare avanti con l’opera di San Domenico, dalla creazione di nuovi servizi socio-assistenziali e spazi per la collettività, alla volontà di restituire alla cittadinanza un patrimonio abitativo adeguato alle necessità dei tempi moderni, creando in questo modo un elemento propulsivo per la rigenerazione urbana di tutto il quartiere.

Il nuovo complesso che sorgerà tra via Derna e via della Faula, progetto in continuità con la precedente amministrazione, non sarà solo una struttura moderna e funzionale sotto il profilo architettonico, estetico e abitativo, ma sarà all’avanguardia anche dal punto di vista ambientale, garantendo alle oltre 70 famiglie (più di 200 persone) che popoleranno l’area energia elettrica da fonti rinnovabili, con un sistema a pompa di calore per il riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.

“È per noi un grande onore che il progetto Pinqua di Udine sia stato selezionato e presentato come esperienza innovativa a UrbanPromo 2024”, commenta l’assessore Andrea Zini. “Crediamo che la rigenerazione urbana di San Domenico sia un’opera di grande valore e permetta alla nostra città di porsi come esempio di rigenerazione urbana, sicuramente in Regione ma anche in Italia. La trasformazione di questo quartiere è una sfida che stiamo affrontando con l’obiettivo di realizzare un ambiente inclusivo, sostenibile e attento alle esigenze dei più fragili, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini di oggi e delle generazioni future. San Domenico è un quartiere che si è sviluppato storicamente dal basso e può contare su un tessuto sociale molto forte. Il progetto Pinqua – spiega Zini – rigenererà il quartiere, ma aiuterà anche a rinforzarlo anche in un’ottica più umana e comunitaria“.