Udine, test positivo: la rotatoria di via Diaz diventa definitiva, al via il cantiere

A Udine, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Diaz e viale della Vittoria, nei pressi di piazza Primo Maggio, un intervento che punta a migliorare in modo stabile la sicurezza e la fluidità della circolazione in uno dei nodi viari più delicati della città.

L’opera nasce da una sperimentazione avviata negli ultimi due anni, che, secondo l’amministrazione, ha dato risultati molto positivi sotto il profilo della sicurezza stradale e del flusso del traffico veicolare di quella interesezione.

Proprio gli esiti incoraggianti di questa fase sperimentale hanno portato alla scelta di procedere con la sistemazione definitiva dell’area, attraverso la realizzazione della rotatoria, la riqualificazione delle aiuole e dei marciapiedi, l’adeguamento degli attraversamenti e, nella fase conclusiva, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

Le fasi del cantiere e la gestione del traffico

Il cantiere è aperto dal 19 marzo e durerà fino al 13 luglio, e sarà diviso in più fasi, così da consentire l’esecuzione dell’intervento mantenendo la circolazione sempre attiva. Durante tutto il periodo dei lavori sarà in vigore una limitazione progressiva della velocità. Inoltre, in base all’avanzamento delle opere, potranno essere disposte chiusure progressive della corsia di destra o della corsia di sinistra su viale della Vittoria, su entrambi i sensi di marcia.

Per quanto riguarda invece le limitazioni, l’ordinanza prevede alcune misure circoscritte. La circolazione, nel complesso, potrà subire rallentamenti nelle varie fasi operative, soprattutto nella parte finale dedicata all’asfaltatura e alla segnaletica, ma sarà sempre garantita.

Trasporti e percorsi pedonali protetti

Il trasporto pubblico locale non subirà deviazioni strutturali, ma solo eventuali adattamenti temporanei concordati con la Polizia Locale in base alle necessità del cantiere. Sarà naturalmente sempre assicurato anche il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia. Particolare attenzione sarà riservata anche alla mobilità pedonale.

In alcune fasi dei lavori saranno infatti interdetti temporaneamente alcuni tratti di marciapiede, in particolare nell’area del Parco della Rimembranza, all’altezza dell’ingresso su via Diaz e nel tratto antistante al giardino dell’Istituto Uccellis. In tutti questi casi saranno comunque predisposti percorsi pedonali alternativi, protetti e adeguatamente segnalati, così da garantire il passaggio in sicurezza.

Le dichiarazioni dell’assessore Marchiol

“La realizzazione della nuova rotatoria tra via Diaz e viale della Vittoria è il coronamento di una sperimentazione,” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità, Ivano Marchiol. “Abbiamo scelto di prenderci il tempo necessario per osservare i flussi e testare l’efficacia della soluzione prima di investire risorse pubbliche in opere definitive. Questo approccio ci permette di spendere bene e una volta sola, basandoci su dati reali e non solo su previsioni teoriche”.

“Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un tempo di adattamento. Le abitudini di chi si muove in città non mutano in un giorno: serve un periodo sufficientemente ampio affinché le persone possano percepire i benefici concreti in termini di sicurezza e fluidità. Dopo i risultati positivi di questi due anni di prova, con l’apertura di questo cantiere restituiamo a Udine un nodo viario più sicuro, più ordinato e più funzionale per tutti: automobilisti, pedoni e ciclisti”.