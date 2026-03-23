Un pomeriggio di follia in zona Piazza del Perugino a Trieste è terminato con un arresto e un carabiniere ferito. Un giovane italiano di 25 anni è finito in manette il 19 marzo scorso dopo un inseguimento ad alta velocità tra le vie del centro su uno scooter rubato, conclusosi con uno schianto e una fuga a piedi.

La folle corsa e lo schianto

Tutto è iniziato intorno alle 16:00, quando i Carabinieri di Rozzol hanno intercettato un ciclomotore che sfrecciava a tutta velocità. Il mezzo era già stato segnalato come rubato. Nonostante l’alt intimato dai militari, il ragazzo ha accelerato, dando il via a una serie di manovre spericolate che hanno messo a rischio i passanti.

La fuga è terminata bruscamente all’incrocio tra via delle Settefontane e via Conti: lo scooterista, ignorando ogni regola di sicurezza, è andato a sbattere contro un altro motorino che stava transitando regolarmente.

La fuga a piedi e la colluttazione

Nonostante la caduta dopo l’impatto, il 25enne ha tentato l’ultima carta: ha abbandonato lo scooter rubato ed è scappato a piedi per le strade limitrofe. I Carabinieri lo hanno inseguito e bloccato dopo pochi metri, ma il giovane ha reagito per evitare le manette.

Nella colluttazione, un militare ha riportato lesioni a un braccio. Una volta fermato, il giovane è stato condotto in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Lo scooter è risultato infatti provento di furto. L’arrestato resta ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.