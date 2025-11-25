Rugby Udine presenta le nuove maglie per la prima squadra

Presentate le nuove maglie del Rugby Udine

Dopo aver presentato ufficialmente i nuovi rinforzi per la Prima Squadra, Rugby Udine oggi ha svelato la nuova divisa da gioco e tutti gli sponsor che sostengono la stagione 2025-2026: ben 25 aziende a cui si aggiunge la Regione con il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

Tutto pronto quindi per l’importante esordio in casa di domenica 30 novembre quando Rugby Udine affronterà il Rugby Bassano indossando le nuove maglie bianconere. Presenti oggi nella sede della Federazione BCC al Terminal Nord, il Presidente di Banca 360 FVG Luca Occhialini, il Presidente del CONI Fvg Andrea Marcon e i rappresentanti delle diverse aziende partner.

Il presidente Andrea Cainero ha citato una ad una le imprese che sostengono la squadra, a partire da quelle che campeggiano sulle nuove divise: il main partner Banca 360 FVG, i due gold partner MD Systems e Punto L&G e gli otto silver partner, ovvero Asem, Openjobmetis, Maico, Despar/Eurospar/Interspar, Copernico Sim, Minimax, Glp e Consorzio Montasio. Il nono silver partner “The Black Stuff” marchia i quattro pali delle porte del Rugby Stadium. Non può mancare il marchio della Regione Fvg “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e quello del Comune di Udine.

Gli altri partner sono Ceconi, Ecopoint, Rizzani Conti e Associati, Spuntino di Campagna, Lignano Banda Larga, Cussigh Bike, Casamatta birrificio, Sanipro, Anni Verdi di Intour Travel, Goccia di Carnia, O.F. Bernardis, La Blueclima e Distillerie Buiese.

Le nuove maglie.

“Rifare le maglie da gioco – ha sottolineato Cainero – ha un valore importante per noi perché rappresenta il nuovo percorso della società e una ripartenza verso rinnovate sfide: abbiamo dei sogni e degli obiettivi concreti che ci impegniamo a realizzare sul campo, anche grazie a chi crede in noi e contribuisce alla nostra visibilità e alla nostra forza sul territorio.”

“Banca 360 FVG riserva da sempre grande attenzione e risorse al territorio, con particolare attenzione a cultura, sport e giovani: – ha sottolineato Occhialini – da ex giocatore di rugby, so quanto dà questa disciplina e soprattutto come interpreta lo sport e i suoi valori. Abbiamo iniziato a sostenere la squadra diversi anni fa e conto che continui ad essere una partnership di lunga durata per il futuro e per nuovi traguardi”.

“Il rugby è uno sport di regole in cui l’etica del gioco viene prima di tutto – ha commentato Marcon – Ci aspettiamo grandi cose da questa stagione, sapendo che l’attività della prima squadra sarà trainante per tutti i giovani che si avvicinano a questo sport. Come Coni Fvg siamo vicini alla disciplina del rugby e confermo anche la vicinanza della Regione verso il movimento rugbistico.”