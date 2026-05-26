Temporali in arrivo, allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Allerta meteo per mercoledì 27 maggio in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata di mercoledì 27 maggio 2026. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso valido dalle ore 12 alle ore 21, a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nel corso della giornata.

Dopo una fase dominata dall’anticiclone e da temperature elevate per il periodo, il quadro meteorologico è destinato a cambiare. L’alta pressione, infatti, tenderà a indebolirsi e a ritirarsi verso sud-ovest, lasciando spazio all’ingresso sulla regione di correnti più fresche e umide da nord-ovest. Una configurazione che favorirà lo sviluppo di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temporali in arrivo dal pomeriggio

Secondo le previsioni, nella giornata di mercoledì 27 maggio sono attesi rovesci e temporali a partire dalla zona montana, con successiva estensione verso la pianura. La costa sarà interessata con minore probabilità, ma non si escludono fenomeni anche nelle aree più meridionali della regione.

La fase più delicata è prevista nel pomeriggio e nelle ore successive, all’interno della finestra di validità dell’allerta. Alcuni temporali potranno risultare localmente forti, in particolare tra la fascia prealpina e l’alta pianura, dove l’instabilità potrebbe manifestarsi in modo più intenso.

Possibili raffiche di vento

Oltre ai rovesci, l’attenzione è rivolta anche al vento. I temporali più intensi potranno essere accompagnati da forti raffiche, con fenomeni localmente improvvisi. Proprio per questo la Protezione civile invita a prestare attenzione, soprattutto durante gli spostamenti e nelle aree più esposte.

La situazione sarà legata all’evoluzione dell’instabilità atmosferica: i fenomeni potranno avere carattere irregolare, ma risultare intensi nelle zone colpite. La raccomandazione è quella di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti in caso di temporali.

Il cambio del tempo dopo il caldo

L’allerta arriva dopo giornate caratterizzate da un clima più stabile e caldo. Il passaggio di correnti più fresche e umide determinerà quindi un cambio repentino delle condizioni meteo, con il ritorno di rovesci, temporali e possibili colpi di vento.

Il bollettino.