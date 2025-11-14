Rugby Udine, arrivano sei rinforzi: ecco chi sono i nuovi giocatori

Presentati i sei nuovi giocatori della Rugby Udine

Sono Antonio Rizzi, Joaquin Diaz, Dan Gabriel Groza, Dario Di Tizio, Nicolas Tomat e Carlo Ceglia i sei nuovi giocatori della Prima Squadra che stasera sono stati presentati ufficialmente dalla Rugby Udine in una serata organizzata al Black Stuff insieme ai compagni, allo staff e al cda.

Mentre risuona l’eco della partita Italia-Australia per le Quilton National Series 2025 che ha trasformato Udine nella capitale del rugby internazionale, la Prima Squadra della città è pronta a scendere in campo con rinnovata competitività grazie ai nuovi arrivi.

“Questi nuovi giocatori sono stati ingaggiati con il preciso obiettivo di rinforzare la squadra – commenta il presidente Andrea Cainero – Speriamo che possano giocare con continuità perché siamo convinti che il loro contributo sia fondamentale per elevare il piano della competitività su più livelli e non escludiamo ulteriori nuovi arrivi a breve.”

Si tratta infatti di giocatori dalle caratteristiche molto ben definite come spiega Riccardo Robuschi, director of rugby: “Rizzi ha una grande esperienza nel ruolo chiave di apertura e in campo fa la differenza al piede, con le mani e anche come conoscenza del gioco; Groza arriva a Udine dopo 10 anni giocati a Torino con un livello molto alto ed è molto duttile nei ruoli dei tre quarti con una spiccata fisicità; Diaz è giovane, e con un piede davvero forte, un’ottima tecnica individuale e grande professionalità, ci fa vedere una grande crescita per il futuro. Di Tizio è un giocatore che si impegna moltissimo, forte in tutti gli aspetti del gioco e di grandi valori sportivi. Tomat è la seconda linea di cui avevamo bisogno e dovrà fare il lavoro duro in campo, supportato da un buon motore aerobico e tanta voglia. Infine, Ceglia che, arrivando da un altro sport, si sta mettendo in gioco impegnandosi per la squadra.”

Il primo appuntamento in casa al Rugby Stadium Otello Gerli è previsto per domenica 30 novembre contro il Rugby Bassano, mentre martedì 25 novembre alle 11.30, Rugby Udine presenterà in anteprima le nuove maglie del campionato 2025-2026 e tutti gli sponsor in Banca 360 presso la sede della Federazione BCC – Terminal Nord.