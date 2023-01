Giù la Casa Rossa di via Cividale a Udine

A Udine, la Casa Rossa non ci sarà più: da domani, infatti, partirà la demolizione dello storico edificio all’inizio di via Cividale, che ha ospitato per decenni una trattoria diventata punto di riferimento per generazioni di udinesi e non solo. Il locale era stato chiuso tre anni fa, quando i gestori Silvano Ellero ed Emanuela De Laurentis, abbassarono le serrande dopo quasi 50 anni di onorato servizio.

La storia della Casa Rossa, però, affonda le radici ancora più indietro nel tempo. Esisteva già a fine 1800 (ne è testimonianza una foto di allora) e negli anni ’30 era una tappa abituale dei carradori che scendevano da Cividale con i carichi di legna e che vi si fermavano per mangiare la trippa, come racconta Chino Ermacora. Nel secondo dopoguerra furono le sorelle Domenis (anch’esse provenienti dalla città ducale) a gestire la trattoria, fino appunto al 1962 quando arrivarono gli Ellero (i genitori di Silvano).

La struttura verrà abbattuta anche perché l’ultima ristrutturazione risale a poco dopo il 1929 e non rispetta quindi le normative attuali. Nella nuova costruzione saranno ricavati alcuni appartamenti, ma al piano terra uno spazio sarà ancora dedicato alla ristorazione, nella speranza che in futuro arrivino nuovi gestori a continuare la storica tradizione.