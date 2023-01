Incidente a Pocenia

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi a Pocenia, in via Venezia, lungo la ex provinciale 43 a Torsa.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati un furgone e una moto. La due ruote ha impattato anche contro il guardrail. Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, che ha passato la chiamata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi di un’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso. La persona è stata soccorsa e quindi trasportata intubata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Latisana.