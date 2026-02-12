Udine celebra l’amore che resiste al tempo: la festa per le coppie più longeve

A Udine, in occasione di San Valentino.

Anche nel 2026, in occasione di San Valentino, il Comune di Udine rinnova una tradizione speciale dedicata alle coppie più longeve della città, offrendo un momento di festa e riconoscimento per chi ha condiviso decenni di vita insieme. L’iniziativa vuole essere un omaggio ai legami che resistono al tempo e un’occasione per celebrare la continuità e la bellezza dell’amore duraturo.

“Una vita insieme” al Teatro Palamostre

Il Teatro Palamostre ospiterà la terza edizione di Una vita insieme, la cerimonia dedicata alle coppie d’oro, di diamante e di titanio della città. Saranno circa 150 le coppie protagoniste, che festeggeranno i loro 50, 60 e 70 anni insieme a familiari e amici in un clima di grande emozione. L’evento, trasmesso in diretta su Telefriuli, prenderà il via alle 10.30 con i saluti istituzionali. A introdurre la mattinata sarà l’intervento del vicesindaco e assessore ad attività produttive, commercio e turismo, Alessandro Venanzi.

Le coppie al centro della festa

Dopo i saluti iniziali, saranno le coppie udinesi a diventare le vere protagoniste della giornata, tra aneddoti, ricordi ed emozioni che raccontano una vita trascorsa insieme. Sarà un momento di condivisione, tra sorrisi e commozione, che permetterà a tutti i presenti di entrare nelle storie personali dei festeggiati.

Musica per celebrare l’amore

La mattinata proseguirà con lo spettacolo Piano Hexagon – Dancing Pianos, un progetto multipiano che vedrà sul palco Matteo Andri, Ilaria Loatelli, Carolina Perez-Tedesco, Francesca Sperandeo, Matteo di Bella e Ferdinando Mussutto. Il repertorio spazierà dal classico al contemporaneo, con arrangiamenti originali e brani famosi, da J. B. Lully a Verdi, Mendelssohn-Bartholdy e Chopin, passando per il Valzer dei Fiori di Čajkovskij, Romeo e Giulietta di Prokof’ev e Petrouchka di Stravinskij, fino a Gershwin, un trascinante medley degli ABBA e le sonorità di Michel Camilo.

Omaggi e chiusura

Al termine della cerimonia, anche quest’anno l’Amministrazione comunale offrirà a tutte le coppie partecipanti la stampa di un’immagine storica della città conservata dai Musei civici. A tutte le donne presenti sarà donata una rosa rossa, simbolo di affetto e riconoscimento. L’evento si concluderà con un rinfresco offerto grazie alla collaborazione dell’I.S.I.S. B. Stringher, in un clima di convivialità e festa condivisa.