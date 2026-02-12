Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 13 febbraio

Il meteo in Friuli.

Un promontorio anticiclonico influenzerà il meteo di venerdì 13 febbraio in Friuli Venezia Giulia, favorendo stabilità ma anche il ristagno d’aria molto umida nei bassi strati. Sui monti della regione si prevede bel tempo, con prevalenza di cielo sereno e temperature relativamente miti durante il giorno, considerando la stagione.

Su pianura e costa, invece, sono attese nebbie notturne e mattutine, che localmente potrebbero persistere anche durante la giornata sotto forma di nubi basse, influenzando il soleggiamento e le temperature massime.

Le temperature si attesteranno tra 2 e 5 gradi in pianura, con massime tra 10 e 14 gradi. Sulla costa le minime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, mentre le massime varieranno tra 10 e 12 gradi. In quota, a 1000 metri, la temperatura media sarà intorno ai 7 gradi, mentre a 2000 metri si attesterà intorno allo zero.