Torna lo Sbaracco, giornata di mega sconti in provincia di Udine

Lo Sbaracco nei negozi della provincia di Udine.

Torna lo Sbaracco di Confcommercio provinciale di Udine, sabato 6 settembre, in data unica anche nel resto del Friuli Venezia Giulia. Le città della provincia si trasformeranno in un grande centro dello shopping, nella giornata conclusiva dei saldi estivi organizzata da Confcommercio Federmoda in collaborazione con Udinè, distretto del commercio di Udine.

“L’iniziativa offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno dei propri negozi – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon –, e dunque la riproponiamo. Nel 2024 furono 76 le aziende della provincia di Udine protagonista del fuoritutto“.

Come iscriversi.

Le iscrizioni, informa Confcommercio Udine, sono aperte fino alla mattina di mercoledì 20 agosto. Gli interessati hanno a disposizione il modulo dedicato https://forms.gle/AKyqDQSYf9ovKAJQ8. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso. Per le adesioni dell’ultima ora non sarà possibile esporre la merce all’esterno su suolo pubblico, ma Confcommercio assicurerà comunque la promozione dell’evento sui canali ufficiali.

A tutti i commercianti pronti allo Sbaracco sarà consegnato un kit promozionale con locandina, palloncini e materiali per la comunicazione online. La partecipazione è gratuita per i soci in regola con il contributo associativo, mentre per i non soci è previsto un costo di 40 euro più Iva.