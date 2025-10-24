Ubriachi, schiamazzi e risse: il Questore chiude un bar di Udine

Chiuso per 10 giorni il bar Dama Bianca.

La Polizia di Stato di Udine ha disposto la chiusura per dieci giorni del Bar Dama Bianca, in in via Longarone nel capoluogo friulano, a seguito dei numerosi episodi che negli ultimi mesi hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Udine ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato oggi al gestore del locale. La decisione arriva dopo una serie di interventi delle forze dell’ordine, avvenuti nelle giornate del 23 maggio, 29 giugno, 6 e 17 luglio, 2 e 16 agosto, 13, 22 e 29 settembre 2025.

Le segnalazioni dei residenti della zona avevano evidenziato una crescente percezione di insicurezza legata al comportamento di alcuni avventori. Secondo quanto riportato dalla Questura, il locale era spesso teatro di schiamazzi, disturbi e risse, con persone che, dopo aver consumato in modo eccessivo bevande alcoliche, sostavano anche nelle ore notturne nelle aree private adiacenti, creando disagio e allarme tra i cittadini.

Alla luce della frequenza e della gravità degli episodi, il Questore ha ritenuto necessario applicare la sospensione della licenza come misura di carattere preventivo, non punitivo, volta a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività.