Lite notturna fuori da un locale, uomo aggredito e ferito al volto

Aggredito fuori da un bar in via Longarone a Udine.

Attimi di tensione nella notte tra domenica e lunedì in via Longarone a Udine: attorno alle 4 del mattino del 29 settembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine sono intervenuti a supporto della Polizia di Stato per sedare una violenta lite scoppiata fuori da un bar.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino nigeriano di circa 50 anni è rimasto ferito al termine del parapiglia, riportando diverse lesioni al volto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. La dinamica dell’aggressione è ora al vaglio della Questura di Udine, che ha informato l’autorità giudiziaria e avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto.