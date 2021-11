L’inaugurazione ufficiale a Udine della sede di PerMicro.

È la prima filiale in Fvg di PerMicro, società, leader in Italia nel settore del microcredito, che opera su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di creare occupazione e inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di crediti e microcrediti, l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa, il tutto in un’ottica di sostenibilità.

La filiale, presente in Friuli Venezia Giulia da febbraio 2021 e creata in collaborazione con un partenariato composto da Confartigianato-Imprese Fvg e Udine, Friulia Spa, Cassa Centrale Banca e Confidi Gorizia, sarà ufficialmente inaugurata presso la sede di Confartigianato-Imprese Udine in via del Pozzo 8, mercoledì 10 a partire dalle 17.30.

Il programma dell’inaugurazione.

A portare i saluti istituzionali saranno il presidente di PerMicro, Andrea Limone, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini e l’amministratore delegato di PerMicro, Benigno Imbriano. Seguirà un confronto sulla rete istituzionale e su quella imprenditoriale a cui prenderanno parte Graziano Tilatti, presidente Confartigianato Imprese Fvg, Federica Seganti, presidente Friulia finanziaria Fvg, Mario Sartori, amministratore delegato Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, Anna Fasano, presidente Banca Etica, Fabio Montena, responsabile crediti – divisione Retail and Private Bnl Bnpp, Gianluca Loffredo, responsabile di filiale PerMicro Udine.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione e per accedere alla sede di Confartigianato Udine sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

