Il piano di restrizioni per il Fvg verso la zona gialla.

I numeri continuano a essere preoccupanti. Soltanto ieri, in Friuli Venezia Giulia si sono registrati quasi 450 casi di Covid, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero della Regione.

Ed ecco che, quindi, i timori per un ingresso del territorio regionale in zona gialla si fanno più forti. Con i contagi in deciso incremento e una pressione sempre più forte sugli ospedali, la strada sembra essere tracciata. Nei prossimi giorni arriverà il parere del Comitato tecnico scientifico.

La situazione, però, non è la stessa per tutte le zone. A Trieste l’incidenza è schizzata addirittura a 538 casi ogni 100mila abitanti, un valore ben oltre la soglia di allarme di 150 che è uno dei parametri per la zona gialla. Un’impennata che, pare, è legata anche ai contagi durante i cortei per protestare contro il Green Pass.

E così, la Regione Fvg ha pronto un piano di emergenza con restrizioni differenziate per i diversi territori, con quello giuliano che subirebbe maggiori limitazioni. Un modello già adottato in passato, per le province di Udine e Gorizia. La situazione viene monitorata e sono pronte anche misure drastiche.

(Visited 1.297 times, 1.297 visits today)