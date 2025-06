Ragazzino litiga con la madre e accoltella un senzatetto che prova a fermarlo

Un senzatetto accoltellato in Piazzale Osoppo.

Si era fermato, come fa spesso, davanti all’ingresso del supermercato Despar nella Galleria Alpi, in Piazzale Osoppo a Udine, per chiedere qualche moneta: oggi, lunedì 23 giugno, però, quel giovane senzatetto si è trovato al centro di una scena di tensione improvvisa: nel tentativo di calmare un litigio tra una madre e il figlio minorenne, è stato accoltellato.

Erano circa le 13:15 quando il ragazzo – assente da casa da qualche giorno – è stato raggiunto dalla madre, avvisata della sua presenza in zona. Accompagnata da un’altra persona, la donna ha cercato di parlargli, ma il confronto è presto degenerato. Il minore, in forte stato di agitazione, ha reagito in modo aggressivo.

A quel punto, il giovane senza fissa dimora, noto ai frequentatori della galleria per la sua indole mite, ha cercato di intervenire per evitare che la situazione peggiorasse. Si è avvicinato ai tre e ha tentato di bloccare il ragazzo da dietro, ma è stato colpito da un fendente all’anca con un coltellino che il minore aveva con sé.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato subito soccorso all’interno del supermercato e successivamente trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto sono intervenuti anche alcuni clienti del bar della galleria per prestare i primi aiuti. La polizia è arrivata in pochi minuti con diverse pattuglie. Gli agenti hanno riportato la calma e accompagnato il ragazzo in questura, dove è stato denunciato.

L’episodio ha colpito i presenti anche per la sua collocazione: a pochi metri dal punto in cui, nel 2023, fu ucciso il senzatetto Luca Tisi. Sebbene le dinamiche siano molto diverse, il ricordo di quel fatto ha reso l’accaduto ancora più inquietante per residenti e commercianti.