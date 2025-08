Servizi di pre e postaccoglienza a scuola: riaperte le iscrizioni a Udine

Riaperte le iscrizioni a pre e postaccoglienza a scuola.

Il Comune di Udine informa le famiglie che a partire da oggi, 1° agosto 2025, si riaprono le iscrizioni ai servizi di preaccoglienza per le scuole primarie e di postaccoglienza per le scuole dell’infanzia. Riguardo a queste ultime i servizi sono attivi presso i plessi scolastici Agazzi, Centazzo, I Maggio, Gabelli, Pick, Taverna, D’Artegna, Volpe, Zambelli e Forte.

Le domande presentate tra il 1° e il 26 agosto 2025 saranno considerate valide per l’avvio dei servizi fin dal primo giorno utile, ovvero dal 15 settembre 2025 per il servizio di preaccoglienza e dal 6 ottobre 2025 per il servizio di postaccoglienza. Le domande presentate dopo il 27 agosto potranno essere valutate per l’ammissione in servizi già attivati oppure per un’eventuale attivazione successiva, entro e non oltre il 1° dicembre 2025.

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online attraverso il portale e-Civis, utilizzando le credenziali SPID o CIE. Per ulteriori informazioni su modalità, tariffe e orari è possibile consultare il sito del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it, accedere direttamente al portale https://udine.ecivis.it oppure contattare telefonicamente gli uffici ai numeri 0432 1272444 o 0432 1272797.