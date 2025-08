Fine settimana tra pioggia e temporali, poi torna il sole

Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Il primo fine settimana di agosto in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna dell’instabilità atmosferica, con condizioni meteo variabili che alterneranno piogge, temporali e momenti di cielo più sereno.

Sabato 2 agosto sarà la giornata più movimentata con la protezione civile che ha emesso un’allerta meteo: l’intera regione dovrà fare i conti con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, e la possibilità di qualche fenomeno temporalesco forte. Le temperature, pur in calo rispetto ai giorni scorsi, resteranno miti: in pianura le minime oscilleranno tra 15 e 18 °C e le massime tra 23 e 26 °C, valori simili anche lungo la costa, dove la colonnina di mercurio si fermerà tra i 18-20 °C di minima e i 23-26 °C di massima. In montagna, a 2000 metri, sono previsti circa 10 °C.

Domenica 3 agosto la situazione tenderà a un parziale miglioramento, ma senza escludere nuovi episodi instabili. Il cielo si presenterà variabile, con schiarite più ampie al mattino sulla costa, dove soffierà un moderato vento da nord-est. Nel pomeriggio, invece, aumenterà il rischio di precipitazioni sparse sui monti e localmente anche in pianura e lungo la fascia costiera, a tratti sotto forma di rovesci temporaleschi. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento, con massime fino a 27 °C in pianura e 25 °C sulla costa.

Prossima settimana in miglioramento.

Guardando alla prossima settimana, lunedì 4 agosto sarà ancora una giornata variabile, dominata soprattutto da nubi sottili, ma senza fenomeni significativi. Martedì 5 agosto, invece, è atteso un deciso miglioramento, con cielo in prevalenza sereno e temperature in aumento, fino a toccare i 30 °C nelle zone di pianura.