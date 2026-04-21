Verso la settimana corta a scuola: a Udine cambiano orari e trasporti

Anche a Udine prende forma la settimana corta a scuola, cioè la distribuzione delle lezioni su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Una trasformazione organizzativa che comporterà anche una revisione degli orari del trasporto pubblico per garantire la mobilità degli studenti e il rientro a casa al termine delle lezioni.

Il tema è stato affrontato a Palazzo D’Aronco nel corso di un incontro tra dirigenti scolastici, rappresentanti del trasporto pubblico locale e l’assessore comunale Ivano Marchiol. Al centro del confronto il coordinamento tra i nuovi orari scolastici e la programmazione delle corse dei bus.

Orari delle lezioni e corse dei bus da riallineare

Con la settimana corta, le lezioni termineranno indicativamente intorno alle 14, con la conseguente necessità di adeguare le corse del trasporto pubblico. Attualmente, infatti, alcune linee principali partono intorno alle 13.30, creando un intervallo temporale che non coincide con la nuova organizzazione scolastica.

L’ipotesi sul tavolo è quella di uno spostamento delle partenze di alcune corriere di circa 20-30 minuti, con nuovi orari previsti attorno alle 13.50 o alle 14. L’obiettivo è ridurre il tempo di attesa degli studenti e rendere più efficace la coincidenza tra fine delle lezioni e partenza dei mezzi.

Un sistema scolastico in transizione

La riorganizzazione non riguarderà immediatamente tutti gli istituti. Alcune scuole adotteranno la settimana corta già dal prossimo anno scolastico, mentre altre manterranno la distribuzione delle lezioni su sei giorni. Questo rende necessario un sistema di trasporto flessibile, in grado di rispondere a esigenze diverse nello stesso territorio. Il confronto tra scuole e gestori del trasporto pubblico proseguirà nelle prossime settimane per definire in modo puntuale gli orari e l’assetto operativo in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.