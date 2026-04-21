Una distrazione che sarebbe potuta costare cara a un cittadino di Trieste: per errore ha gettato 7mila euro nei rifiuti. Nei giorni scorsi l’uomo, residente in città e titolare di alcuni esercizi pubblici, si è presentato alla Stazione Carabinieri di Trieste via dell’Istria per denunciare lo smarrimento della somma in contanti, frutto del lavoro e dei sacrifici legati alle sue attività commerciali, accidentalmente finita tra i rifiuti indifferenziati insieme ad altri materiali.

L’allarme e il blocco del camion della spazzatura

Appena ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono attivati per evitare che il denaro andasse perduto definitivamente nei centri di smaltimento. Attraverso un rapido coordinamento con il servizio di raccolta rifiuti cittadino, i militari sono riusciti a risalire al percorso dei mezzi di zona e a individuare il camion compattatore che aveva svuotato i cassonetti interessati. Il veicolo è stato immediatamente bloccato, mettendo in sicurezza il carico prima che iniziassero le operazioni di scarico e trattamento dei rifiuti.

Il ritrovamento tra l’indifferenziata

La ricerca non è stata semplice e ha richiesto circa due giorni di lavoro. Al termine delle operazioni di setaccio, i militari sono riusciti a individuare il denaro in mezzo ai rifiuti. Fortunatamente, le banconote sono state ritrovate ancora integre. Dopo le verifiche di rito, l’intera somma è stata restituita al legittimo proprietario, che ha così potuto recuperare gli incassi e i risparmi che credeva ormai perduti per sempre.

L’episodio evidenzia la rapidità dell’intervento dell’Arma dei Carabinieri e la collaborazione con i servizi del territorio, che ha permesso di recuperare completamente il denaro e chiudere positivamente una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.