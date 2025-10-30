L’AIL Udine-Gorizia omaggia Mariagrazia Zanon, per 31 anni guida dei volontari

La sezione Ail intitolata a Mariagrazia Zanon.

Un gesto di memoria e riconoscenza ha segnato l’Assemblea dei Soci dell’AIL Udine-Gorizia ODV: la Sezione è stata ufficialmente intitolata a Mariagrazia Zanon, storica Presidente Onoraria scomparsa il 20 agosto 2024. La decisione, accolta all’unanimità, vuole celebrare la dedizione e la leadership di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nell’associazione e nella comunità dei volontari.

Mariagrazia Zanon ha guidato l’AIL per 31 anni, dedicandosi con passione a far crescere l’organizzazione e promuovendo iniziative di grande impatto, tra cui l’acquisto di cinque Case AIL. Il presidente attuale, Giuseppe Gioffrè, ha ricordato il suo ruolo di guida morale e mentore, sottolineando come l’esempio di Zanon continui a ispirare il lavoro quotidiano dei volontari.

Durante la cerimonia, molti soci hanno condiviso ricordi e testimonianze, evidenziando come l’eredità della Presidente Onoraria sia viva nei cuori di chi l’ha conosciuta e nei progetti che ha contribuito a realizzare. La nuova intitolazione non è solo un atto commemorativo, ma un impegno a proseguire nel solco dei valori da lei incarnati. La celebrazione si è chiusa con un minuto di silenzio, in un momento di raccoglimento che ha suggellato il profondo legame tra Mariagrazia Zanon e l’intera comunità AIL.