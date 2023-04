Il nuovo sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

Bagno di folla in Piazza XX Settembre per il nuovo sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Il neoeletto primo cittadino è stato festeggiato dai suoi e ha raccontato di aver sentito lo sfidante Pietro Fontanini, annunciando collaborazione con l’opposizione.

“Fontanini mi ha chiamato – ha detto – e mi ha fatto le congratulazioni. Io l’ho ringraziato perché abbiamo fatto una campagna elettorale corretta senza alzare i toni e senza attacchi dietro le quinte. Ci siamo detti di lavorare assieme, maggioranza e minoranza, per il bene della città. Mi sono impegnato a tenere un clima di confronto e costruttivo. Lui ha apprezzato quindi ci ritroveremo tra poco sul campo“.

“Voglio ringraziare tutti, a partire dai candidati delle liste che hanno lavorato tantissimo, anche quelli che sapevano di non entrare in consiglio comunale – ha detto poi -. E’ in grande giorno di festa, siamo partiti da un progetto civico di città. E’ stata una dialettica non semplice, ma alla fine abbiamo messo assieme 7 liste, una coalizione che ha un grande progetto. Anche con l’accordo, il nostro programma si è arricchito di altri progetti molto concreti. Io sono convinto che con umiltà, ascolto ed equilibrio, rilanceremo la città. Vorremmo fare un forum di partecipazione aperto a tutti quelli che vogliono dare un contributo per fare in modo che i cittadini non siano sovrani solo il giorno delle elezioni. Abbiamo già immaginato investimenti nei quartieri per avere strutture che possano essere luoghi di aggregazione sociale e di servizi. Ripartiremo dai quartieri. Avremo un confronto costruttivo con minoranza. E mi piacerebbe aprire tavolo di confronto con Regione perché Udine fa il 52% del Pil regionale ed è giusto che a questo tavolo vadano anche tutte le categorie per un patto di legislatura con il presidente Fedriga. Farò il massimo perché Udine sia una città inclusiva”.