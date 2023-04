Le reazioni alla vittoria di De Toni a Udine.

Tra i primi messaggi arrivati dopo la vittoria di Alberto Felice De Toni, eletto nuovo sindaco di Udine, c’è quello del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga.

“Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine – ha detto il Governatore -, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”. Con l’elezioni di De Toni, si spezza il legame politico monocolore tra Governo, Regione e capoluogo friulano, su cui tanto si era insistito in campagne elettorale.

Anche Ettore Rosato, deputato di Azione Italia Viva e tra i primi a sostenere la candidatura di De Toni (anche se inizialmente col centrodestra) ha mandato il suo messaggio: “Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di Udine – ha commentato -. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto”.

Commenti entusiasti arrivano dal Pd: “Con De Toni sindaco è un nuovo inizio per Udine e per un modello di coalizione che si è allargato oltre il centrosinistra. Il Pd ha cercato con coraggio questa soluzione costruita con pazienza attorno a un candidato civico autorevole e ora festeggiamo una vittoria che scompiglia l’immagine di una destra imbattibile in Friuli Venezia Giulia – ha detto il segretario regionale del Partito Democratico, Renzo Liva -. L’impegno che il presidente Fedriga ha messo su Udine soprattutto nel ballottaggio conferma che la posta in gioco era molto alta. Non è la rivincita delle regionali ma il segno che dal territorio e dalle amministrazioni si deve ripartire”.

Per il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, quella di De Toni è stata “una candidatura cresciuta nella città e nelle forze politiche con il percorso del federatore e delle migliori energie politiche e civiche. Un percorso che è iniziato in sordina ed è via via cresciuto. Il PD a tutti i livelli ha incoraggiato questo percorso che oggi può rappresentare uno stile esemplare di costruzione, fatto di ascolto, confronto, ricerca faticosa delle ragioni che uniscono. Un progetto – ha aggiunto Spitaleri – che ora guarda al Friuli e alla Regione. Lo stile di De Toni potrà segnare anche una sfida a collaborare nell’interesse della comunità, anche a Fedriga e al centrodestra regionale. Vediamo se saranno in grado di accogliere questa sfida. Noi siamo pronti”.

Anche l’ex sindaco ed ex rettore Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, ha detto la sua: “Esprimo grande soddisfazione per la vittoria di Alberto Felice De Toni che riafferma come Udine sia una città democratica e progressista. De Toni, anche per la sua grande esperienza di Rettore, sarà un sindaco molto valido per questa città e gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro oltre che i complimenti. In questa vittoria al ballottaggio risulta importante il contributo delle forze che hanno sostenuto il candidato sindaco Marchiol, tra le quali Open Sinistra FVG e quindi esprimo la piena disponibilità a continuare ad appoggiare il nuovo sindaco De Toni nella gestione di Udine che grazie alla sua vittoria diventa punto di riferimento per il centrosinistra in regione”.