Tanti eventi per festeggiare il 18esimo compleanno del centro commerciale Atrio.

Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, è pronto a festeggiare il suo 18° compleanno con una serie di eventi in programma il 21 marzo. Situato alle porte di Villch, con una superficie commerciale di oltre 30.000 metri quadrati, oltre 90 negozi e 2.000 posti auto gratuiti, Atrio è il centro ideale per fare acquisti, rilassarsi e divertirsi. Negli ultimi 18 anni oltre 70 milioni di visitatori hanno visitato lo shopping center, che è il più innovativo della regione: per la particolare attenzione che presta all’ecosostenibilità e all’efficienza energetica, è stato premiato come il centro commerciale più ecologico del mondo.

In occasione di questo traguardo, il manager di Atrio, Richard Oswald, invita tutti i visitatori dall’Italia a partecipare agli eventi pensati per grandi e piccini. “Il nostro compleanno – afferma – non è solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione e di condivisione con i nostri clienti. Siamo molto felici di celebrare insieme a voi un altro anno di successi e innovazioni”. “Abbiamo in serbo per tutti tantissime sorprese – aggiunge – e siamo certi che in questo 2025 il compleanno di Atrio sarà indimenticabile.”

Shopping senza confini.

“Lo slogan “Atrio shopping senza confini – continua il direttore generale – non è solo uno slogan, ma è una realtà vissuta fin dal primo giorno. Quotidianamente, visitatori dall‘Italia e dalla Slovenia, ma anche da molte altre nazioni, che sono in vacanza nella regione, vengono da noi. Grazie al naturale cambiamento dei partner di negozio – sottolinea – siamo sempre stati in grado di acquisire nuovi e attraenti punti vendita”. Una attrattività che viene confermata anche dagli oltre 500.000 bambini che in 18 anni, fa sapere Oswald, “hanno visitato il nostro mondo di avventure per bambini Planet Lollipop”.

Atrio è sin dai suoi inizi un punto di riferimento per le famiglie e i visitatori della Carinzia, con servizi pensati per tutti, dal regno del gioco Lollipop che è appunto rivolto ai bambini e ai loro genitori, fino ai numerosi ristoranti e caffè in grado di soddisfare anche i palati più raffinati. “I clienti sono diventati nel corso degli anni più informati ed esigenti – evidenzia il direttore – pertanto i nostri addetti alla vendita al dettaglio devono essere ben formati per soddisfare i loro desiderata”.

Gli eventi per il 18esimo anniversario.

Gli eventi, pensati per celebrare il 18° anniversario e l’arrivo della primavera, comprenderanno una caccia al tesoro attraverso il centro, con simboli nascosti che daranno vita a una parola misteriosa. Inoltre, il muro dei desideri, allestito nella Plaza del centro, offrirà a tutti l’opportunità di esprimere i propri desideri per Atrio. I più piccoli potranno partecipare a un’attività di cucina dove prepareranno torte e biscotti, mentre diverse postazioni di intrattenimento, tra cui palloncini e trucco del viso, renderanno l’atmosfera ancora più magica.

Non mancheranno le emozioni, con spettacolari esibizioni di acrobati, maghi e camminatori sui trampoli, e una simulazione di guida a cura della scuola guida Molden. In più, sarà possibile vincere due patenti di guida, con un’estrazione dal vivo. Ci sarà anche una telecamera a 360 gradi, tramite la quale i visitatori potranno realizzare un video che potrà poi essere postato su Instagram.

Il momento clou della festa per il genetliaco il 21 marzo sarà alle 18, quando verrà tagliata una torta di compleanno alta ben 3,5 metri. Durante questa cerimonia speciale, verranno anche annunciati i vincitori del concorso per le patenti di guida, con un piccolo discorso di ringraziamento e un brindisi per festeggiare insieme. Con l’arrivo della primavera e il compleanno in programma, Atrio si conferma insomma un luogo dove la modernità, la socialità e il divertimento si intrecciano per creare ogni giorno un’atmosfera speciale.