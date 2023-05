Arrestato per tentato furto a Udine.

Arrestato in flagranza di reato per tentato furto: in manette è finito un cittadino marocchino, classe 1986, che si era introdotto in un’abitazione di via Cividale a Udine dopo aver forzato una finestra.

L’inquilino, un udinese di 58 anni, lo ha sorpreso mentre stava rovistando nei cassetti per rubare; immediato l’arrivo dei carabinieri che si trovavano poco lontano e che lo hanno fermato in flagranza.