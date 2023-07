Spaccio di droga a Udine, denunciato un giovane

I controlli contro lo spaccio di droga a Udine.

Continua l’attività del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine; durante le scorse settimane , nell’ambito di alcuni servizi finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti svolti in collaborazione con il personale del nucleo di Polizia Giudiziaria. L’attività ha permesso il rinvenimento, in diverse località cittadine, non solo in Borgo Stazione ma anche nelle zone più centrali ed anche nei parchi cittadini, di diverse quantità di stupefacenti portando alla segnalazione di alcuni consumatori, ed al sequestro di sostanze chiaramente destinata allo spaccio.

Denunciato un giovane.

In particolare durante un controllo effettuato nella zona di Via Leopardi gli agenti hanno sorpreso un giovane extracomunitario, ospite di una struttura di accoglienza cittadina, in possesso di alcuni grammi hashish già suddivisi e chiaramente destinati alla cessione a terzi . Il giovane, alla vista dell’unità cinofila, è tornato repentinamente sui suoi passi tentando di dileguarsi, ma è stato prontamente raggiunto e sottoposto ad ispezione. Nella sua disponibilità è stata trovata anche una somma in denaro considerata provento dell’attività di spaccio.

Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati immediatamente sottoposti a sequestro mentre il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria. Dall’inizio dell’anno l’attività del Nucleo cinofilo ha portato al rinvenimento ed al sequestro, a vario titolo, di oltre 1,5 kg di sostanze stupefacenti.-