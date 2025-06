Rubata da ignoti nella notte l’opera dell’artista Fabrizio Mason: era in una nicchia del porticato di piazza della Libertà a Udine.

L’opera d’arte dell’artista friulano Fabrizio Mason è stata rubata durante la notte tra sabato e domenica dal porticato di piazza Libertà, a Udine, proprio all’esterno della galleria La Loggia, dove è in corso una sua mostra personale. L’installazione, collocata in una nicchia e ben visibile ai passanti, al momento della riapertura della galleria, domenica mattina, non c’era più. Realizzata in legno, con un diametro di circa 90-100 centimetri, l’opera aveva il compito di creare un legame simbolico tra l’interno e l’esterno dello spazio espositivo.

La mostra, intitolata “Vite Passate”, resterà visitabile fino a domani. In esposizione una ventina di grandi opere realizzate tra il 2024 e il 2025, che rappresentano un percorso introspettivo attraverso cui l’artista ha affrontato momenti difficili, grazie alla pittura vissuta come strumento terapeutico. L’esposizione segna il ritorno di Mason sulla scena artistica dopo otto anni di assenza.