Sport di/in montagna, ecco il nuovo corso dell’università di Udine

“Sport di/in montagna” è il nuovo corso organizzato dalla Scuola della montagna – Dolomiti friulane dell’università di Udine.

È dedicato allo “Sport di/in montagna” il nuovo corso organizzato dalla “Scuola della montagna – Dolomiti friulane” dell’università di Udine. Si svolgerà a Barcis, in forma residenziale gratuita, dal 15 al 20 settembre. È possibile iscriversi fino al 29 luglio e sono previsti al massimo 20 partecipanti. Per maggiori informazioni e per le modalità d’iscrizione visitare il sito della Scuola https://scuoladellamontagna.uniud.it/

Il programma.

Il corso affronterà temi come la preparazione fisica in montagna, la sicurezza, le professioni outdoor, l’autoimprenditorialità e il ruolo dello sport nello sviluppo locale. Intreccerà aspetti ambientali, sportivi, normativi e imprenditoriali legati alla pratica sportiva in contesto montano. Il programma prevede lezioni frontali, laboratori esperienziali, attività sul territorio e incontri con realtà locali. Il percorso formativo si concluderà con un project work di gruppo da presentare ai portatori di interesse del territorio. Al termine l’Ateneo rilascerà un attestato di partecipazione utile anche per convalidare i tre crediti formativi previsti per ogni corso della Scuola. La graduatoria di ammissione sarà pubblicata online entro il 1° agosto, mentre l’immatricolazione dovrà essere effettuata entro il 29 agosto.

La Scuola.

Giunta al secondo anno, la Scuola, diretta da Mauro Pascolini, prevede 12 corsi residenziali gratuiti, da aprile a settembre, di una settimana ciascuno, ospitati nel Comune di Barcis. L’iniziativa formativa multidisciplinare permette di acquisire competenze mirate a sostenere, soprattutto, una nuova imprenditorialità giovanile per contribuire a mantenere vivo il tessuto sociale ed economico delle Dolomiti Friulane. La Scuola si rivolge in particolare ai giovani delle aree montane regionali e a tutti gli interessati a questi temi, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che desiderano arricchire i propri curriculum e competenze con un’esperienza di didattica innovativa.

I partner.

La Scuola rientra nell’ambito della “Strategia nazionale aree interne”. Sono partner dell’iniziativa formativa: la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader; la Magnifica comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio; la Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali; il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine e Cantiere Friuli.