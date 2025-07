Incidente tra due auto a Martignacco, ferita una donna.

Incidente tra due auto nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio, a Martignacco: secondo le prima informazioni le due auto, una Lexus e una Opel Meriva, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Cividina.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cividale e i sanitari della Sores con due ambulanze. Una donna, classe 1964, che era alla guida di una delle due auto, è rimasta incastrata tra le lamiere, ed è stata estratta dai vigili del fuoco per essere poi affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno trasportata in ospedale. Illesa invece la conducente dell’altra auto. Presenti, per i rilievi per per accertare la dinamica dell’incidente, due pattuglie della polizia locale.