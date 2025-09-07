Strade Sicure: Rauti e Rizzetto in visita al presidio mobile di Udine

A Udine al Presidio mobile dell’Operazione Strade Sicure ieri era presente il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti con delega all’Operazione “Strade Sicure”, insieme all’On. Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia.

Il Sottosegretario Rauti ha evidenziato come “in questi anni l’Operazione ha riscontrato un alto gradimento nei cittadini per il monitoraggio del territorio, la deterrenza delle minacce e la sicurezza reale e quella percepita ovvero come sentimento personale di “sentirsi al sicuro”.

“Una missione che il Governo Meloni – ha affermato il Sottosegretario Rauti -, dal gennaio del 2023, ha progressivamente rafforzato con il dispositivo Stazioni Sicure: una presenza evidente ed un impegno continuo con 7 giorni su 7 ed h 24 con la Polfer, le Forze di Polizia, l’Esercito italiano, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Lo scopo è quello di garantire, con maggiori controlli, la vigilanza e la sicurezza nei principali snodi ferroviari”.

Per L’On. Walter Rizzetto “Strade Sicure oggi è un realtà molto importante, un presidio che va mantenuto. Ringrazio le nostre Forze Armate che, in concorso con le Forze di Polizia, assicurano quotidianamente un’attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio nazionale”.

“L’Operazione “Strade Sicure” – ha aggiunto Rizzetto – che conferma anche l’importanza strategica dell’impiego delle nuove tecnologie come risorsa imprescindibile per la sicurezza, ha consentito, in questi 17 anni di attività, di raggiungere significativi risultati in termini di arresti, sequestri e interventi a favore della collettività, rafforzando al contempo la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.