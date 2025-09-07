A Dag Johan Haugerud il FRED AWARD 2025

Il 3 settembre scorso è stato consegnato al regista norvegese Dag Johan Haugerud il FRED AWARD 2025, il riconoscimento istituito da FRED Film Radio, la Web Radio internazionale e multilingue ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La motivazione: “voce audace e singolare del cinema europeo contemporaneo, autore di una produzione cinematografica profondamente umana e intellettualmente raffinata. Il cinema di Haugerud affronta temi delicati – genere, identità queer, ruoli sociali – con calore, intelligenza e una chiarezza psicologica sorprendente. I suoi personaggi si confrontano con contraddizioni interiori e aspettative sociali senza mai cercare lo spettacolo, invitando invece all’empatia e alla riflessione. FRED Film Radio apprezza in modo particolare l’impegno di Haugerud verso un cinema pensato, coraggioso, che ci interroga su chi siamo e come viviamo. I suoi film mettono in discussione, emozionano, trasformano — incarnando gli ideali di inclusione culturale che stanno al cuore della missione di FRED”.

Haugerud, già più volte presente a Venezia con i suoi film, è quest’anno Presidente della Giuria delle Giornate degli Autori. A consegnare il premio è stato Federico Spoletti, friulano di origine, fondatore e direttore di FRED Film Radio. Dal 2010 Spoletti guida la presenza della radio al Lido, e il 2025 segna il 15° anno consecutivo di attività di FRED alla Mostra di Venezia.

“La nostra mission è quella di promuovere e trasmettere l’esperienza unica e straordinaria della partecipazione ai festival del cinema, diffondendo al tempo stesso la passione per il cinema indipendente in lingue diverse e fra culture differenti”, sottolinea Spoletti.

Il FRED AWARD nasce proprio da questa vocazione: riconoscere attori, registi e operatori del settore che contribuiscono a promuovere il cinema indipendente e lo scambio interculturale.

Chi è Dag Johan Haugerud.

Dag Johan Haugerud (Eidsberg, Norvegia, 1964) ha un percorso artistico eclettico: laureato in Cinema all’Università di Stoccolma, ha lavorato come giornalista, drammaturgo e scrittore, firmando quattro romanzi. Nel 2012 ha diretto il suo primo lungometraggio Som du ser meg (I Belong), seguito da Barn (Beware of Children) (2019). Negli ultimi due anni ha realizzato la trilogia Sex (Berlinale 2024), Love (in concorso a Venezia 2024) e Dreams, premiato con l’Orso d’Oro a Berlino nel 2025.

In passato il FRED AWARD è stato attribuito a nomi come Joaquim Lafosse, Pablo Larraín, Willem Dafoe, Jasmine Trinca, Haifaa Al Mansour, Matt Dillon, Alessandro Borghi, Céline Sciamma, Tessa Thompson, Lola Dueñas, Richard Linklater, Luca Marinelli.

FRED (acronimo di Film Radio Entertainment & Dialogue) è la International Web Radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, media partner di Venice Production Bridge, Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica. Con 29 canali (25 linguistici e 4 tematici), trasmette programmi e interviste dai festival di tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per filmmaker, critici, studenti e appassionati di cinema indipendente.